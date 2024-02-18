Брандл: Формула 1 не должна быть излишне самоуверенной

В конце января стало известно, что Формула 1 отклонила ранее одобренную на уровне FIA заявку Andretti Cadillac на создание 11-й команды Формулы 1. Тогда это решение вызвало немало комментариев, в том числе с американской стороны, но в FIA отреагировали на него лишь коротким заявлением, и с тех пор никаких новостей на эту тему не было.

Мартина Брандла, бывшего гонщика Формулы 1, а ныне популярного комментатора телеканала Sky Sports, это удивляет.

«Меня очень удивляет, что с тех пор ничего не слышно ни от FIA, ни от Andretti, – заявил Брандл. – Лично я был бы рад видеть в чемпионате 11-ю команду и даже 12-ю. Тогда бы у нас появились ещё два руководителя команд и ещё четыре гонщика, с которыми можно беседовать, а также ещё четыре машины, за которыми можно наблюдать.

Представьте ситуацию, если в первом повороте на старте гонки происходит массовая авария, то сразу могут сойти шесть или семь машин, понимаете? Поэтому, по-моему, в интересах шоу, чтобы команд стало больше, и в этом смысле дело не в Andretti.

Я понимаю, почему многие команды Формулы 1 занимают такую позицию. Они не хотят делиться ни с кем финансовым пирогом, их вполне устраивает, что в гонках участвуют 20 машин, и они считают, что на пит-лейн и без того тесно, а также тесно в гостевых зонах, особенно если в паддоке находится съёмочная группа вместе с Брэдом Питтом или происходят ещё какие-либо события.

В общем, в Формуле 1 говорят, что им не нужна новая команда, и считают, что Andretti, которая будет использовать клиентские моторы, ничего не даст чемпионату. Не знаю, возможно, за кулисами всё-таки идёт какая-то негласная работа, связанная с европейским антимонопольным законодательством или ещё с чем-либо подобным. Но мне кажется, что всё стихло как-то слишком быстро.

Разумеется, Андретти – знаменитое имя в мире американского автоспорта, и мне кажется, что Формула 1 не должна себя вести слишком самоуверенно. Надо же видеть более долгосрочную перспективу, и я могу привести вот какой пример: ещё совсем недавно команда Force India была на грани банкротства, и тогда все сотрудники просто остались бы без работы.

Был риск, что команда из Сильверстоуна просто прекратит существование, но в той ситуации её спасли огромные инвестиции, сделанные консорциумом, созданным Лоуренсом Строллом, в компанию Aston Martin. Но ведь лет пять назад были и другие команды, находившиеся в весьма нестабильном экономическом положении, это надо признать.

Сейчас дела в чемпионате идут очень хорошо, все команды вполне состоятельны в финансовом отношении, неплохо зарабатывают и действуют вполне профессионально. Но давайте не будем считать, что так будет вечно. Развитие циклично, всё в этом мире меняется, и я считаю, что надо задуматься о будущем, поэтому Формуле 1 нужны новые хорошие команды».

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