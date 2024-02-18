Следить

Автоспорт

Даннер: Mercedes нужно лишь позвонить Алонсо

Бывший гонщик Формулы 1, популярный комментатор Кристиан Даннер считает, что Фернандо Алонсо с радостью заменит в следующем году Льюиса Хэмилтона…

Кристиан Даннер: «У Мика Шумахера нет шансов стать основным пилотом Mercedes – это другая лига. Но Фернандо Алонсо с радостью согласится – им нужно лишь ему позвонить.

Мик Шумахер может оказаться в команде только если Тото Вольффу понадобится «номер два» в пару к более сильному гонщику.

В Mercedes всегда были лучшие гонщики, за исключением может быть Валттери Боттаса. Я думаю, что сейчас Тото будет продвигать Джорджа Расселла, но для этого Джордж должен доказать, что он может стать лидером команды».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

ПСЖ обыграл Нант, Лилль разобрался с Гавром: результаты матчей Лиги 1

Автоспорт

Даннер: Mercedes нужно лишь позвонить Алонсо

Футбол

«Нью-Джерси» победил «Филадельфию» в «Зимней классике»

Футбол

Яремчук отыграл против Севильи. Известны оценки нападающего

Футбол

Челси без Мудрика сыграл вничью с Манчестер Сити, Борнмут с Забарным расписал мировую с Ньюкаслом: результаты матчей АПЛ

Автоспорт

Брандл: Формула 1 не должна быть излишне самоуверенной

Футбол

«Торонто» разгромил «Анахайм», Мэттьюс сделал шестой хет-трик в сезоне

Футбол

Лига 1. Нант – ПСЖ 0:2. Ленивые 3 очка и 21-й мяч Мбаппе

Футбол

Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Наполи, Ювентус потерял очки в игре с Вероной: результаты матчей Серии А

Автоспорт

Расследование «дела Хорнера» может завершиться быстро

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт