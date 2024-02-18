Даннер: Mercedes нужно лишь позвонить Алонсо

Бывший гонщик Формулы 1, популярный комментатор Кристиан Даннер считает, что Фернандо Алонсо с радостью заменит в следующем году Льюиса Хэмилтона…

Кристиан Даннер: «У Мика Шумахера нет шансов стать основным пилотом Mercedes – это другая лига. Но Фернандо Алонсо с радостью согласится – им нужно лишь ему позвонить.

Мик Шумахер может оказаться в команде только если Тото Вольффу понадобится «номер два» в пару к более сильному гонщику.

В Mercedes всегда были лучшие гонщики, за исключением может быть Валттери Боттаса. Я думаю, что сейчас Тото будет продвигать Джорджа Расселла, но для этого Джордж должен доказать, что он может стать лидером команды».

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