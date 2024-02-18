Ди Реста: Хэмилтону в Ferrari пообещали некие гарантии

По мнению Пола ди Ресты, экс-пилота Формулы 1, ныне продолжающего карьеру в гонках на выносливость, наверняка был некий особый фактор, повлиявший на решение Льюиса Хэмилтона перейти в 2025 году в Ferrari.

С Фредериком Вассёром, ныне возглавляющим Скудерию, семикратного чемпиона мира связывают давние отношения: в 2005 году Хэмилтон выиграл титул в Евросерии Формулы 3, выступая за команду ASM, которой руководил Вассёр, а в 2006-м стал чемпионом GP2 вместе с ART Grand Prix, где французский менеджер был не только руководителем, но и совладельцем.

«Пожалуй, я мог ожидать, что Льюис в какой-то момент примет такое решение, – заявил ди Реста в интервью Sport.de. – Но это серьёзное решение для человека, который находится на таком этапе карьеры, причём всех своих успехов в Формуле 1 он добился на машинах с двигателями Mercedes.

Конечно, Фредерик Вассёр – прирождённый гонщик. Как и Льюис, много лет назад я выступал за его команду и знаю, как он подходит к делу. Время покажет, тот ли он человек, который нужен Ferrari, но понятно, что Хэмилтона как-то убедили принять это решение, пообещав ему некие гарантии – наверняка было что-то ещё, из-за чего он пошёл на этот шаг.

Думаю, это отличные новости для мира автоспорта, для Формулы 1, и если ему удастся выиграть ещё один титул вместе с Ferrari, для него это будет следующим очень важным достижением и подведёт итог его карьеры, и без того невероятно успешной. Но это трудная задача».

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