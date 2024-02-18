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Экипаж Валентино Росси занял 5-е место в Батерсте

Экипаж BMW M4 GT3 команды WRT, в составе которого вместе с напарниками в «12 часах Батерста» участвовал Валентино Росси, финишировал 5-м в этой классической австралийской гонке.

Причём вплоть до последних 10 минут он боролся за подиум, но в итоге замкнул первую пятёрку. А победу отпраздновало трио немецкой команды Manthey EMA, выступавшее на Porsche 911 GT3 R – Мэтт Кэмпбелл, Лоренс Фантор и Аянчан Гювен – и на 2,633 секунды опередившие ближайших преследователей.

Для Росси, прославленного итальянского мотогонщика, это был первый опыт выступлений в Батерсте, и его, пожалуй, можно скорее считать удачным, хотя, конечно, упустить подиум обидно, тем более из-за штрафа, тоже повлиявшего на конечный результат. Экипажу №46 был выписан штрафной проезд по-питлейн – за то, что Раффаэле Марчелло, напарник Росси, некорректно пересёк белую линию, отделявшую выезд с пит-лейн.

Но вместе с Марчелло и Максимом Мартеном Валентино боролся до конца этой весьма трудной гонки, причём задачу всем её участникам существенно осложнил дождь, не один раз поливавший трассу за те 12 часов, что она продолжалась.

«Покорить трассу Mount Panorama в Батерсте непросто, – прокомментировали в WRT. – За 10 минут до финиша Максим боролся за 2-е место, но не получилось. И всё-таки мы гордимся нашей командой, она сражалась по-настоящему и никогда не сдавалась».

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