Физикелла оценил шансы Хэмилтона выиграть титул с Ferrari

В последние недели в мире автоспорта активно обсуждается предстоящий в 2025 году переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari, но есть и не менее интересная тема, с этим напрямую связанная: кто станет новым напарником Джорджа Расселла в Mercedes?

У Джанкарло Физикеллы, ветерана Формулы 1, до сих пор выступающего в гонках на выносливость, есть своё мнение на этот счёт.

«Думаю, в Mercedes должны сделать ставку на Андреа Кими Антонелли, – считает 51-летний итальянец. – В этом году ему предстоит дебютировать в Формуле 2. Он молодой, очень быстрый и уже выступает очень здорово – я бы хотел видеть его за рулём машины Mercedes».

Но Джанкарло не исключает и альтернативного сценария: «Не знаю, какое будущее ждёт Даниэля Риккардо, но он уже много лет выступает в Формуле 1 и добивался успехов, особенно вместе с Red Bull. В своё время он даже опережал Себастьяна Феттеля. У него богатый опыт, который может пригодиться любой топ-команде. Думаю, Риккардо тоже мог бы стать неплохой заменой Хэмилтону».

Поскольку Физикелла много лет сотрудничал с Ferrari, в том числе в 2009 году провёл несколько гонок за эту команду, то хорошо знает, как там всё устроено, и как она работает. Шансы Хэмилтона выиграть восьмой титул вместе со Скудерией он оценивает меньше, чем на 50 процентов:

«Полагаю, у Льюиса будет неплохой шанс побороться за восьмой титул вместе с Ferrari. Сложно сказать, когда он этот шанс получит, но я оцениваю такую вероятность на 30 или 40 процентов.

И если он сможет в восьмой раз выиграть чемпионат, то станет самым титулованным гонщиком в истории Формулы 1, пока кто-то не превзойдёт его достижения. Надеюсь, Льюису это удастся. Это было бы здорово, но всё будет зависеть от машины – будет ли машина Ferrari достаточно быстрой и надёжной. Впрочем, мы уже говорим о 2025 годе, а ведь до этого ещё целый сезон, так что посмотрим, как пойдут дела Хэмилтона в 2024-м».

Физикелле также задали вопрос о скандальной ситуации, в центре которой оказался Кристиан Хорнер.

«Если Хорнеру придётся оставить пост руководителя команды, это не пойдёт на пользу Red Bull Racing, – ответил он. – Кристиан – хороший человек и уже много лет возглавляет эту команду. Вместе они выиграли так много гонок и чемпионатов, и его заслуга в этом очень велика. Если он уйдёт, это негативно скажется на команде и может повлиять на расстановку сил в чемпионате».

Источник