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Расследование «дела Хорнера» может завершиться быстро

Расследование в отношение Кристиана Хорнера может быть завершено уже на следующей неделе – об этом пишет лондонская The Times.

По информации газеты, в Red Bull очень хотят ускорить ход расследования, чтобы положить конец как неопределённости, так и всем нежелательным явлениям, мешающим нормальной работе и компании, и принадлежащей ей команды. Также из материала, опубликованного в столь авторитетном издании, следует, что Макс Ферстаппен не готов оказывать поддержку руководителю команды, и это становится фактором, всё больше влияющим на ситуацию.

На состоявшейся в четверг презентации новой машины команды Хорнер отрицал все обвинения и подтверждал, что намерен работать как на предсезонных тестах, так и на Гран При Бахрейна, первой гонке сезона, запланированной на первый уик-энд марта.

Однако расследование, порученное независимому юристу, будет идти своим чередом без учёта календаря Формулы 1, и в Red Bull могут вынести своё решение уже в ближайшие дни. Судя по всему, стремление ускорить ход событий связано с новыми обстоятельствами дела, о которых на днях сообщил голландский таблоид De Telegraaf.

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Расследование «дела Хорнера» может завершиться быстро

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