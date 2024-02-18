В Ф1 призвали Red Bull поскорее разобраться с Хорнером

В Формуле 1 призвали Red Bull как можно скорее разобраться со скандальной ситуацией, в центре которой оказался Кристиан Хорнер.

Руководителя чемпионской команды Red Bull Racing обвиняют в «неподобающем поведении» в отношении одной из сотрудниц, он всё категорически отрицает, но расследование, к которому привлечён независимый юрист, продолжается.

«Мы надеемся, что в этом вопросе как можно скорее будет достигнута ясность после справедливого и тщательного разбирательства, – говорится в заявлении Формулы 1. – Мы в курсе, что в Red Bull инициировали независимое расследование ситуации в команде, связанной с выдвинутыми обвинениями, и в настоящее время воздерживаемся от комментариев».

Юрист, приглашённый Red Bull, должен составить отчёт, который будет передан руководству австрийской компании. Ни имя этого адвоката, ни информация о деталях расследования, которое он ведёт, не разглашается, и пока в основном все обсуждают только те непроверенные сведения, которые распространяет голландский таблоид De Telegraaf.

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