В Ferrari отмечают 126 лет со дня рождения Энцо Феррари

Итальянский автомобильный мир и прежде всего компания Ferrari сегодня отмечает 126 лет со дня рождения основателя марки, ставшей поистине легендарной. О том, почему во всех энциклопедиях указано, что Энцо Феррари родился 20 февраля 1898 года, а в Маранелло ведут отсчёт его биографии с 18 февраля, мы уже объясняли.

Специально к сегодняшнему событию в Ferrari подготовили стильный видеоклип, а на корпоративном сайте компании опубликована статья, посвящённая Коммендаторе. Хотя это было не единственным его прозвищем: Феррари также называли Il Drake («Дракон»), L’Ingegnere («Инженер»), а на последнем этапе жизни – Il Grande Vecchio («Великий старец».

Приведём несколько выдержек из этого текста, озаглавленного «Мечта Энцо».

«Энцо Феррери загорелся страстной любовью к автоспорту, когда его отец, Альфредо, в 1908 году взял его вместе с братом смотреть проходившую в Болонье гонку Coppa Florio. Тот день навсегда изменил жизнь Энцо. Хотя в учёбе он и не блистал, но отличался творческим подходом, а когда работал в мастерской отца, то демонстрировал великолепные практические навыки.

Работа механика лишь подогрела его страсть к могучим машинам – автомобилям, тракторам и прочей самодвижущейся технике, что помогло развить его способности и подвигнуть на достижение амбициозных целей…

В 1919 году, ещё в весьма молодом возрасте, Энцо впервые выступил в гонке: в Милане он пилотировал машину CMN, сконструированную Уго Сивоччи. Феррари тогда был приглашён на роль тест-пилота.

В следующем году он провёл несколько гонок за рулём Isotta Fraschini, но наиболее впечатляющих результатов Энцо добился на машинах Alfa Romeo, одержав победы в отдельных классах в таких гонках, как Targa Florio, а также в соревнованиях, проходивших в Джалларте, Муджелло и Аосте. В 1923-м он впервые одержал победу в абсолютном зачёте, и именно тот успех привёл к череде событий, необратимо изменивших жизнь Феррари.

После той победы он познакомился с графом Бараккой, отцом летчика Франческо Баракки, героя Первой мировой войну. Несколько позже тот представил его своей супруге, графине Паолине Баракка. Именно она предложила использовать изображение гарцующего жеребца на его гоночных машинах – точно такая же эмблема была на самолёте Франческо.

«Это принесёт тебе удачу», – сказала тогда графиня. И её предсказание действительно сбылось.

Только настоящая большая любовь могла заставить Энцо расстаться с гонками – это произошло после рождения Дино, его старшего сына. Когда Дино родился, Энцо Феррари завершил карьеру в автоспорте, 9 августа 1931 года заняв 2-е место в гонке, проходившей в окрестностях Болоньи и Модены.

Начиная с 1932 года Энцо с прежней страстью всецело отдавался работе в Scuderia Ferrari, собственном спортивном предприятии. Команда была создана в 1929-м, и сначала, с 1932 года, эмблема в виде гарцующего жеребца украшала машины Alfa Romeo. Гонки оставались приоритетом для Феррари, но изменились его взгляды на автоспорт.

Пока Энцо был жив, он лично выбирал каждого гонщика, кому было доверено пилотировать его машины в Формуле 1 и в гонках на выносливость. При этом он демонстрировал удивительную прозорливость – именно так было в случае с Ники Лаудой и Жилем Вильнёвом. Достаточно вспомнить только два этих имени, чтобы понять: такую способность увидеть в гонщике талант мог только человек, у которого был свой реальный гоночный опыт».

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