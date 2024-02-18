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Видео: Первые круги SF-24 по трассе во Фьорано

Примерно одновременно в пятницу вечером на YouTube появилось два видеоролика, имеющих непосредственное отношение к Шарлю Леклеру. Один из них мы уже упоминали, теперь поговорим о втором.

Он был подготовлен пресс-службой Ferrari, т.е. имеет непосредственное отношение к главному делу, которым занимается Шарль, ведь музыка всё-таки его хобби.

Что характерно, в этом видеоклипе Леклер тоже выступает в дуэте, но в гоночном, потому что первичной обкаткой новой машины SF-24 он занимался вместе с Карлосом Сайнсом, его напарником.

Разумеется, снят клип по всем законам жанра, и можно сказать, что главные герои в нем не гонщики и даже не команда, а именно новая машина Скудерии, хотя Шарля и Карлоса в кадре мы тоже видим.

Машина красивая, а как гласит старая гоночная поговорка, красивые машины как правило ещё и быстрые. В какой мере это справедливо в отношении Ferrari SF-24, мы вскоре узнаем. А пока стоит упомянуть, что за истекшие почти сутки музыкальный клип Шарля Леклера и его соавтора, французского композитора Софьена Памара, набрал около 30 тысяч просмотров, а видео, посвящённое первым кругам новой машины на трассе – почти сто тысяч.

Это лишь подтверждает, что интерес публики к основной работе Шарля, т.е. к Формуле 1, однозначно выше чем его музыкальные экзерсисы. По крайней мере, пока.

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