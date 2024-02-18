WEC: В Ferrari представили раскраску гиперкара 499P

В Ferrari решили приурочить представление новой версии оформления гиперкара 499P к 126-летию со дня рождения Энцо Феррари – на этих машинах под номерами 50 и 51 заводские гонщики команды Ferrari — AF Corse будут бороться за победы в высшей категории WEC в 2024 году.

Как явствует из пресс-релиза, посвящённого этому событию, в раскраске спортпрототипа Ferrari традиционные подходы сочетаются с новыми. В прошлом году скорость и надёжность гиперкаров 499P позволили команде из Маранелло одержать историческую победу в «24 часах Ле-Мана» и занять 2-е место по итогам сезона.

Красный – классический цвет Ferrari, но в оформлении машины также есть элементы жёлтого, и этот цвет символизирует город Модену. В экстерьере машины угадывается стиль, в котором был выдержано оформление Ferrari 312 PB, последнего спортпрототипа команды, более полувека назад, в 1973-м, участвовавшего в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Оттенок красного именно тот, что применялся Скудерией в 2007 году в Формуле 1, когда Кими Райкконен стал чемпионом мира, а Ferrari выиграла Кубок конструкторов. Элементы другого цвета добавлены в оформление особым образом: они должны не только подчеркнуть стремительные обводы машины, но и сделать её более заметной в тёмное время суток и в условиях плохой видимости.

В этом году этап WEC впервые принимает международный автодром Лосаил в Катаре: именно там 24-25 февраля всё начнётся с т.н. «Пролога», после чего 2 марта состоится гонка, получившая название «1812 км Катара». Второй этап сезона пройдёт в Имоле (Италия) 21 апреля, за ним 11 мая последуют «6 часов Спа» (Бельгия); 15 июня стартует легендарный марафон в Ле-Мане (Франция), затем на 14 июля запланирована 6-часовая гонка в Сан-Паулу (Бразилия); 1 сентября пройдёт гонка на Circuit of the Americas в Остине (США), 15 сентября 6-часовую гонку примет автодром Фудзи (Япония), а завершится сезон 2 ноября – его финалом вновь станут «8 часов Бахрейна».

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