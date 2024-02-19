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Алонсо переходит на растительную диету

Льюис Хэмилтон давно отказался от мяса и перешёл на растительную диету, утверждая, что она позволяет ему поддерживать себя в оптимальной форме. Теперь такой выбор сделал и Фернандо Алонсо…

Фернандо Алонсо: «Я пригласил в свою команду диетолога, изменив подход к питанию и тренировкам. Всё, что я делал в последние месяцы, было направлено на то, чтобы оптимально подготовить организм к очень долгому сезону, я хотел стать лучше, чем когда-либо прежде.

Диетологи знают, какое питание лучше подходит спортсменам. Сейчас я больше склоняюсь к растительной диете, двигаюсь в этом направлении. Пока она не полностью строгая, но следуя по этому пути я стараюсь найти больше энергии в пище, больше резервов в своём теле, чтобы добиться в итоге большей выносливости».

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