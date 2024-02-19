Алонсо: Почему не разрешают использовать две машины?

Зимние тесты в этом году продлятся три дня – по полтора дня на каждого гонщика, если не откажет техника. Фернандо Алонсо считает, что это нечестно…

Фернандо Алонсо: «Тесты в Бахрейне продлятся всего три дня. Честно говоря, я всю зиму думал о том, как нечестно, что на тестах у нас будет всего по полтора дня.

В мире нет другого вида спорта с такими условиями. В Формулу 1 вкладываются огромные деньги, мы говорим о стремлении к большей близости к болельщикам, когда столько вкладывается в рекламу, я не могу понять, почему на тестах нам не дадут хотя бы четыре дня. Это чётное число, его легко поделить на двух гонщиков. И я не понимаю, почему нам не разрешают использовать две машины».

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