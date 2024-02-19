Де ла Роса: Мы старались сделать AMR24 более универсальной

Aston Martin очень здорово начала прошлый сезон: Фернандо Алонсо шесть раз поднимался на подиум в первых восьми гонках чемпионата. Ничего удивительного, что от команды многого ждут и в 2024 году.

По итогам своего первого сезона за Aston Martin Фернандо занял 4-е место в личном зачёте, заработав 206 очков, что намного превышает достижения других гонщиков, в разное время выступавших за команду из Сильверстоуна начиная с того момента, когда она стала называться Force India. До Алонсо это был Серхио Перес, который в своём последнем сезоне в её составе (в 2020 году она уже именовалась Racing Point) набрал 125 очков.

Разумеется, в команде надеются, что AMR24, её новая машина, будет вполне конкурентоспособной, хотя до предсезонных тестов это чисто теоретические рассуждения.

«Самое важное в Формуле 1 невозможно увидеть со стороны, но у всех в команде ощущение, что новая машина очень неплохая, – рассказал Педро де ла Роса, выполняющий обязанности посла Aston Martin F1, в интервью испанской радиостанции Cadena Ser. – Мы постарались ликвидировать все слабые места, проявившиеся в прошлом году, и прежде всего надо было добиться, чтобы машина эффективно работала при более широком диапазоне настроек в разных условиях и на разных трассах.

Цель была в том, чтобы машина стала более универсальной, и мы надеемся, что теперь она будет хорошо справляться с любыми трассами.

В начале сезона все активно модернизируют свои машины, но затем картина в чемпионате стабилизируется, все оказываются на тех или иных позициях. У нас нет особых тревог, машина получилась хорошая, и в ходе первичной обкатки в Сильверстоуне она работала очень надёжно. В Бахрейне мы увидим, на каких позициях находимся, и насколько далеко мы продвинулись. В целом первая половина сезона – очень важный период».

Контракт 42-летнего Алонсо с Aston Martin истекает в конце года, и пока неясно, останется ли он в команде или перейдёт в другую – ходят слухи, что его могут пригласить в Mercedes на замену Льюису Хэмилтону.

Когда об этом спросили де ла Росу, он ответил так: «Когда придёт время, Фернандо примет решение, хочет ли он продолжать карьеру. Надеюсь, он пока намерен оставаться в Формуле 1. По его словам, он готов проявить лояльность по отношению к Aston Martin и будет ждать от команды предложений, что делает ему честь».

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