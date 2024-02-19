Гюнтер Штайнер: Не Хаас взял меня с собой, а я его

В интервью Racingnews365 Гюнтер Штайнер говорил об увольнении из Haas F1 и ситуации в команде в последние годы…

Гюнтер Штайнер: «Жизнь вне Формулы 1? Словно гора с плеч. Я до сих пор не понимаю причин такого решения, но Джин Хаас – владелец команды, он может действовать так, как хочет. Я бы никогда так не поступил, поскольку считаю, что это путь в никуда. Но команда принадлежит ему, кто я такой, чтобы указывать ему, что делать? Он может делать то, что хочет, и я буду делать то, что хочу. Такова жизнь.

Я упрям, и это упрямство помогло сохранить команду. В 2020 году, когда разразилась пандемия, Джин, хотел всё свернуть, сказав, что с него хватит. Я спросил его: "Если я найду деньги, чтобы продолжать, мы продолжим". Он сказал "да", я нашел деньги и продолжил работу команды.

Это была низшая точка. Только два варианта – продолжать или закрыться, ничего промежуточного, нельзя было просто пытаться выжить. Нужно было действовать, и всё получилось. Очевидно, что за этим решением последовало несколько тяжелых лет, команда пережила серьезный спад, многих пришлось уволить.

Оглядываясь назад, я понимаю, что многое мог сделать иначе и лучше, но не было ни одного решения, которое я бы назвал абсолютно неправильным. Было много мелочей, и, зная сейчас, как они сработали, я, очевидно, поступил бы иначе.

Я не могу сказать, что фантастически справился со своей работой, но я принимал верные решения, когда это было необходимо, в рамках имевшихся у нас ограничений.

Многие писали мне, звонили, говорили: "Эй, Гюнтер, ты хорошо поработал", и это приятно слышать от людей, которых я уважаю, а они уважают меня.

Это были фантастические годы. Я мечтал создать новую команду Формулы 1, написал бизнес-план и пришёл с ним к Джину. Это не он взял меня с собой, а я его. Тогда многие говорили, что у нас ничего не получится, ведь до этого многие потерпели неудачу, но команда всё ещё существует.

У меня были другие идеи для команды, чем у Джина, но это нормально. Команда принадлежит ему, а не мне. Он может делать с ней все, что хочет. Что случилось, то случилось. Сейчас у меня полно дел, которые не дают скучать».

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