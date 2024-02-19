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Названы возможные претенденты на замену Хорнера

Расследование в отношении руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера продолжается, а пресса уже перечисляет возможных кандидатов на его замену.

Немецкий Auto Motor und Sport перечислил пятерых специалистов, которые могут возглавить команду в случае увольнения Хорнера.

Наиболее вероятным кандидатом издание считает Джоната Уитли, который уже многие годы является менеджером Red Bull Racing. Достаточно высоко оцениваются шансы Дэвида Култхарда, который после завершения карьеры продолжил сотрудничество с Red Bull, является послом австрийского бренда и до сих пор садится за руль машин Формулы 1 во время многочисленных демонстрационных заездов Red Bull Racing.

В число потенциальных преемников Кристиана Хорнера входит бывший британский гонщик Оливер Оукс. Сейчас он возглавляет команду Hitech в молодёжных сериях, которую сам и основал. У него давние связи с Red Bull, и участники молодёжной программы Red Bull, как правило, выступают за Hitech.

Ещё одним потенциальным кандидатом на замену является Маттиа Бинотто, уволенный из Ferrari в конце 2022 года. У него уже прошёл обязательный годичный отпуск, во время которого он не имел право работать в Формуле 1. Впрочем, согласно другой информации, к Бинотто проявляет интерес компания Audi.

Немецкое издание называет ещё одного бывшего руководителя команды Формулы 1, который был уволен со своего поста совсем недавно. Речь об Отмаре Сафнауэре, который ранее возглавлял команды Alpine, Aston Martin/Racing Point и занимал должность операционного директора, когда коллектив из Сильверстоуна выступал в Формуле 1 под названием Force India.

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