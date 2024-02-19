Сайнс: Ни для кого не секрет, какие у меня предпочтения

Меньше чем через год Карлосу Сайнсу предстоит расстаться с Ferrari, а новым напарником Шарля Леклера станет Льюис Хэмилтон. Когда об этом стало известно, такого рода новости, с одной стороны, его не обрадовали, с другой, вряд ли он так уж сильно расстроился, потому что знает, что недостатка предложений от других команд у него не будет.

Тем более, Фредерик Вассёр не скрывает, что решение пригласить семикратного чемпиона мира было принято вовсе не потому, что в Ferrari были недовольны испанцем. У всех ещё свежи воспоминания о том, что он в прекрасном стиле одержал победу в Сингапуре, став единственным гонщиком чемпионата, кроме Макса Ферстаппена и Серхио Переса, кому в прошлом году удалось выиграть Гран При.

Вполне можно предположить, что на 2025-й откроются вакансии в восьми командах – это Red Bull Racing, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Williams, VCARB, Sauber и Haas. Нельзя исключать, что где-то составы сменятся полностью. Выбор максимально широкий, поэтому момент для перехода в другую команду более чем удачный. Что предпочтёт Карлос?

«Я знаю, что в последнее время выступаю неплохо, – прокомментировал Сайнс в интервью официальному сайту чемпионата. – Знаю, что откроются очень хорошие возможности, которые позволят остаться конкурентоспособным и в будущем.

Поэтому пора всё тщательно взвесить, выслушать все мнения и не слишком торопиться с принятием решения, поскольку надо точно понять, чего я хочу и где собираюсь провести следующие три-четыре года карьеры.

В этом году мне исполнится 30 лет, а это означает, что я приближаюсь к пику формы, поэтому надо дать себе какое-то время на то, чтобы всё проанализировать и всё учесть.

Какой бы выбор я ни сделал, постараюсь найти вариант, гарантирующий стабильность, а также важно, чтобы это был интересный проект, участвуя в котором в будущем я получу возможность стать чемпионом. Я верю в то, что залог успеха – постоянство и стабильность, а чтобы этого достичь, нужно по-настоящему хорошо узнать людей, с которыми работаешь, сработаться с командой, в которой проведёшь не один год.

В общем, ни для кого не секрет, какие у меня предпочтения, поэтому мне нужно время, чтобы всё обдумать и принять правильное решение».

Хорошо, когда есть из чего выбирать, но в реальности это не такое простое дело, тем более если учесть, что в 2026 году в Формуле 1 произойдёт переход на новый технический регламент, что, как это часто бывает в подобных случаях, может привести к изменению в расстановке сил. Прогнозировать, у какой из команд будет лучшая силовая установка и самое лучшее шасси, пока невозможно. Но это далеко не все вопросы: не менее важно понять, какая из команд располагает лучшей инфраструктурой, кто и как планирует её развивать и готов инвестировать в это серьёзные средства. Да и вопрос гонораров тоже важен. Всё это нужно учитывать, составляя долгосрочные планы.

На Сайнса вполне могут обратить внимание в Mercedes – гонщик он быстрый и опытный, в его активе две победы и пять поулов, а также отличается стабильностью, хорошим знанием техники и умением ладить с напарниками. Дайте ему машину, которая позволит бороться в первых рядах, и он не подведёт.

Однако Mercedes надо продвигать Андреа Кими Антонелли, своего молодого и талантливого протеже. Если итальянец хорошо проведёт сезон в Формуле 2, то, по идее, есть смысл в том, чтобы пристроить его сначала в Williams, а в 2026-м сделать напарником Джорджа Расселла.

При таком сценарии команда сможет предложить Сайнсу только однолетний контракт, а это вряд ли его устроит. Но если в Mercedes планируют «обкатывать» Антонелли дольше, чтобы он по-настоящему набрался опыта, то это уже более интересная история.

Aston Martin – тоже неплохой выбор. Фернандо Алонсо уже 42 года, и он не может выступать вечно. Чтобы команда продолжила прогрессировать, Лоуренсу Строллу понадобится быстрый, опытный и стабильный гонщик. Сайнс подходит по всем статьям.

Но говорят, что Карлоса очень ценят в Williams, а поскольку эта команда сейчас на подъёме, то Карлос наверняка собирается рассмотреть и такой вариант – он по-своему привлекательный, хотя и более рискованный.

Разумеется, интересна и возможность связать следущий этап карьеры с Sauber, ведь в 2026-м швейцарская команда превратится в Audi и получит статус заводской. Карлос отлично знает Андреаса Зайдля, главу Sauber Group, а у его отца, Сайнса-старшего, давние и очень тесные связи с немецкой компанией.

Нельзя списывать со счетов и Red Bull Racing с VCARB, ведь Сайнс прошёл школу молодёжной программы Red Bull, хотя в своё время там его не стали удерживать. Остаётся Alpine, ведь в заводской команде Renault он уже выступал, правда, ярких результатов не добился и по итогам сезона немного уступил Нико Хюлкенбергу, своему более опытному напарнику.

В общем, вариантов много, и в ближайшие месяцы Карлосу и его ближайшему окружению есть над чем подумать.

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