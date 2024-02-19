Такума Сато стал спортивным советником Honda

Бывший гонщик Формулы 1, двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» Такума Сато стал спортивным советником компании Honda. Он будет руководить молодёжной программой японского концерна, а в качестве советника – консультировать и участвовать в разработке стратегии их выступлений в национальных и международных соревнованиях.

Такума Сато: «Я по-настоящему горжусь назначением на пост советника, ведь в Honda поддерживали меня много лет, а теперь я смогу передать свой опыт следующему поколению, внести свой вклад в дальнейшее развитие Honda Motorsport».

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