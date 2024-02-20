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Ферстаппен призывает не торопиться с выводами

После убедительной победы в прошлом году все считают Макса Ферстаппена и Red Bull Racing очевидными фаворитами предстоящего сезона, но голландец призывает не торопиться с выводами…

Макс Ферстаппен: «Со своей стороны я сделаю всё возможное, но факторов слишком много. Только время покажет, насколько мы быстры.

Соперники не стоят на месте, прибавляя с каждым годом. Не всегда от нас зависит, насколько удачным будет сезон. Чем выше уровень конкуренции, тем сложнее побеждать. Таковы гонки.

Мы довольны тем, как ведёт себя новая машина на симуляторе, но расстановку сил можно будет оценить только на реальной трассе. Пока не стоит торопиться с выводами».

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