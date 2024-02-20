Марко: Чем скорее завершится расследование, тем лучше

На днях в Формуле 1 выпустили заявление, в котором призвали Red Bull как можно скорее разобраться со скандальной ситуацией, в центре которой оказался Кристиан Хорнер.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко тоже хочет, чтобы вопрос был закрыт как можно скорее, чтобы не плодить всевозможные слухи, которые могут отразиться на команде Формулы 1.

Хельмут Марко: «Как вы знаете, в данный момент проводится внутреннее расследование. Чем скорее будет получен результат, тем лучше. Понимаете, чем дольше будет длиться расследование, тем больше будет появляться всевозможных слухов и историй.

В Red Bull правильно отреагировали на возникшую ситуацию, и тот факт, что расследование продолжается уже столько времени, не их вина. Они стремятся провести справедливое расследование, а затем принять соответствующее решение».

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