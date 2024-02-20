Организаторы объявили состав участников Ле-Мана

Организаторы суточного марафона «24 часа Ле-Мана», который в этом году пройдёт 15-16 июня, объявили предварительный список участников, в числе которых есть Даниил Квят, Роберт Шварцман и легенда MotoGP Валентино Росси.

В этом году сразу девять производителей будет представлены в высшем классе гиперкаров LMH и LMDh. В этой категории помимо прошлогодних победителей из Ferrari поедут команды Toyota, Peugeot, Porsche, BMW, Cadillac, Alpine, Lamborghini и Isotta Fraschini. Три последние машины в этом списке впервые выйдут на старт в Ле-Мане.

Ferrari, Cadillac и Porsche Penske выставят на старт по три машины, Toyota, Peugeot, BMW и Alpine – по две. Команды Lamborghini, Proton-Porsche, Isotta Fraschini и Jota-Porsche будут представлены одной машиной.

В Lamborghini на старт Ле-Мана выйдет экипаж в составе Мирко Бортолотти, Даниила Квята и Эдоардо Мортара. За рулём Ferrari 499P в составе экипажа AF Corse выступят Роберт Кубица, Роберт Шварцман и Йифей Йе.

Хотя в этом сезоне в чемпионате мира по гонкам на выносливость нет класса LMP2, эта категория будет представлена в Ле-Мане 16 машинами, многие из которых участвуют в Европейской серии Le Mans в этом году.

Класс GT для гонки 2024 года был переведен со спецификации GTE на GT3. В гонке этого года в переименованном классе LMGT3 примут участие 23 экипажа, в том числе семикратный чемпион мира MotoGP Валентино Росси в экипаже команды WRT за рулём BMW M4.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Список участников выглядит невероятно сильным: 23 гиперкара от девяти разных производителей возглавляют список из 62 участников, а 23 машины LMGT3 обещают невероятную конкуренцию в классе GT.

Гонки на выносливость находятся в хорошей форме, а список участников доказывает, что правильный подход к регламенту способствует росту интереса и конкуренции».

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