Пьер Гасли в числе претендентов на замену Хэмилтона

Руководитель Mercedes Тото Вольфф неоднократно говорил, что не станет спешить с поиском замены Льюису Хэмилтону, поскольку хочет изучить и взвесить все варианты. Список претендентов на место в команде уже достаточно большой, и постоянно пополняется.

В число гонщиков, один из которых в 2025 году может оказаться напарником Джорджа Расселла, теперь включают и Пьера Гасли. У Пьера в конце сезона истекает контракт с Alpine, и журналист официального сайта чемпионата Лоуренс Барретто со ссылкой на свои источники сообщает, что менеджеры Гасли в ближайшее время планируют провести переговоры с Тото Вольффом.

Что касается самого Пьера, то он общался с прессой на презентации новой машины Alpine A524 и комментировал свои перспективы перейти в Mercedes следующим образом: «Мне только что исполнилось 28 лет, и я нахожусь в самом расцвете сил. Я знаю, что впереди у меня несколько хороших лет, так что для меня открывшаяся вакансия в Mercedes ничего не меняет».

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