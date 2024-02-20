Сарджент: Я гораздо лучше готов к сезону, чем в 2023-м

Дебютный сезон Логана Сарджента в Формуле 1 получился не слишком ярким и запоминающимся. Гонщик Williams избежал большого числа серьёзных ошибок, но и скоростью не блистал. Логан уверяет, что разобрался, за счёт чего может прибавить в 2024 году.

Логан Сарджент: «Я в предвкушении своего второго сезона и рад возвращению за руль. В прошлом году у меня были взлёты, но падений оказалось больше, чем мне хотелось бы. Нужно делать выводы и учиться на ошибках. Я чувствую, что смог по-настоящему задуматься о себе и понять, за счёт чего могу выступить лучше в этом году. Я хорошо отдохнул этой зимой и сейчас мотивирован вернуться на трассу».

Отвечая на вопрос, в чём конкретно он должен прибавить, Сарджент назвал физическую подготовку: «Если быть реалистом, то надо признать, что в прошлом году мне было довольно тяжело, и в конце сезона я себя чувствовал не совсем здоровым. Скажем так, я был немного потрёпанным.

Сейчас я вешу на 5 кг больше, чем в конце прошлого сезона. Я нарастил мышцы, это было непросто, но сейчас я чувствую себя более здоровым. Я считаю, что нахожусь в отличной форме. Постараюсь сохранить эту форму по ходу всего сезона, сохранить вес. Думаю, всё это позволит мне чувствовать себя здоровым физически и более устойчивым психологически.

В прошлом сезоне я получил представление о том, на что способна машина на всех трассах, поэтому чувствую, что смогу сильно начинать каждый уик-энд, что должно несколько упростить задачу. Понятно, что легко не будет – впереди длинный и сложный сезон, но я чувствую, что гораздо лучше готов по сравнению с прошлым годом».

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