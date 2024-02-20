В FIA выпустили заявление по поводу Хорнера

Накануне в Формуле 1 впервые официально прокомментировали расследование в отношении Кристиана Хорнера. Руководство чемпионата выпустило заявление, в котором призвало Red Bull как можно скорее разобраться со скандальной ситуацией.

Сегодня официальное заявление выпустили в FIA, в котором дали понять, что рассчитывают на поддержание высоких этических стандартов: «Заявление в отношении независимого расследования, которое сейчас проводится компанией Red Bull GMbH.

FIA напоминает, что до тех пор, пока расследование не завершено и его результаты не будут обнародованы, мы не станем давать дальнейших комментариев.

FIA остаётся приверженной самым высоким этическим стандартам, честности и инклюзивности в спорте».

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