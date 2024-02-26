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Стелла: Наша цель – удержаться на восходящей траектории

В McLaren надеются, что команде удастся продолжить начатое в прошлом году и не просто удержаться на занятых тогда позициях, но и подняться выше.

Ландо Норрис: «Наконец-то мы дождались первой гонки сезона! Я готов к началу моего шестого чемпионата в составе McLaren. Предыдущий сезон мы закончили с хорошими результатами и будем надеяться, что нам удастся удержать набранный темп.

Было здорово на прошлой неделе вернуться за руль машины Формулы 1, тесты MCL38 прошли успешно, а это всегда хорошо перед началом гоночного уик-энда. Мы многое выяснили, но, конечно, надо продолжать работать, чтобы по-настоящему изучить новую машину.

Огромное спасибо команде за её тяжёлый труд по подготовке MCL38 к сезону, и теперь пора выходить на старт!»

Оскар Пиастри: «Начинается мой второй сезон в Формуле 1, чему я очень рад. Здорово, что на прошлой неделе я провёл довольно много времени за рулём, и машина оставила хорошее впечатление. Мы многое о ней узнали, но только сейчас по-настоящему проверим, на что способны по сравнению с соперниками.

В зимнее межсезонье команда проделала отличную работу, и все рады вернуться на гоночную трассу. Предстоящий сезон обещает быть очень интересным!»

Андреа Стелла, руководитель команды: «На прошлой неделе мы продуктивно поработали на трёхдневных тестах, во время которых занимались оптимизацией настроек MCL38, и в преддверии первого этапа сезона проверяли её надёжность.

Вся команда неустанной работала в межсезонье, создавая MCL38 и занимаясь подготовкой к первой гонке. Впереди долгий чемпионат из 24 этапов, и наша цель в том, чтобы продолжать двигаться по восходящей траектории, которую выбрали в прошлом году.

В течение нескольких месяцев Ландо и Оскар тесно сотрудничали с инженерами и подошли к сезону хорошо подготовленными. У гонщиков боевой настрой, но мы не собираемся строить прогнозы нашей конкурентоспособности, поскольку итоги тестов сложно интерпретировать, но будем стремиться как можно более эффективно работать во всех областях. Мы просто рады, что вновь начинаются гонки».

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