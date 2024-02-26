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Вольфф: Скоро мы узнаем, на каких позициях находимся

Команда Mercedes интенсивно готовится к предстоящему сезону, и её руководитель Тото Вольфф поделился своими ожиданиями в преддверии первого этапа чемпионата.

Тото Вольфф: «Новый сезон открывает новые возможности, поэтому мы рады возвращению в борьбу и готовы встретить любые испытания, неизбежно с этим связанные.

В двух предыдущих сезонах мы подходили к первой гонке не в лучшей форме. Это было связано с врождёнными особенностями машин W13 и W14, и часто выяснялось, что их потенциал было непросто реализовать. Машины не отличались стабильностью, поэтому основная цель в ходе подготовки к новому сезону была ясна: надо создать стабильную платформу, добиться, чтобы реакции машины были предсказуемыми, и гонщики могли постоянно атаковать.

Также важно, чтобы в течение всего года можно было вести эффективную модернизацию шасси на основе реальных результатов, которые мы будем показывать на трассе.

За два первых этапа сезона мы сможем лучше разобраться в особенностях W15 и проверим, насколько хорошо мы потрудились. Впрочем, уже после тестов можно делать какие-то первые выводы. Они заключаются в том, что гонщики в большей степени довольны балансом машины. Шасси в основном работает так, как мы ожидали, и то, как машина ведёт себя на трассе, соответствует тому, что мы видели на симуляторе. Всё это обнадёживает.

На тестах мы старались как можно лучше узнать машину, а теперь всё внимание надо направить на подготовку к первому гоночному уик-энду сезона. Похоже, Red Bull по-прежнему впереди всех, но между командами, которые за ней, развернётся плотное соперничество. Уже скоро мы поймём, на каких позициях находимся. Задача в том, чтобы постараться сократить отставание от лидеров. В любом случае все в Mercedes готовы принять этот вызов.

Впереди долгий сезон, по ходу которого будут и успехи, но будут и неудачи. Впрочем, за это мы и любим гонки, и нам уже очень хочется поскорее выйти на старт».

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