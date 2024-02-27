«Дело Хорнера» всерьёз тревожит главу концерна Ford

Глава концерна Ford Motor Co. Джим Фарли настаивает на необходимости не только довести до конца расследование в отношении Кристиана Хорнера, руководителя Red Bull Racing, но и на получении подробной информации об этом деле, о чём он уведомил команду в письме, копия которого попала в распоряжение агенства Associated Press.

В нём Фарли официально выражает неудовольствие по поводу «неподтверждённых обвинений в неподобающем поведении руководителя Red Bull Racing» и обращает внимание на такой факт: через 11 дней после того, как Ford был официально назван поставщиком двигателей для этой команды начиная с 2026 года, в компанию Red Bull был направлен запрос на информацию о ходе расследования.

Однако в Red Bull по-прежнему не раскрывают, в чём суть выдвинутых обвинений, и расследование было изначально названо внутренним делом компании. Но тогда речь шла «об агрессивном стиле руководства», однако теперь появились сообщения о домогательствах сексуального характера.

«Как мы подчеркивали ранее, хотя и не получили удовлетворительной реакции, ценности Ford не подлежат обсуждению, – пишет Фарли. – Наши партнёры должны разделять эти ценности и демонстрировать подлинную приверженность им – это первоочередное требование.

Вместе с моей командой я в любой момент готов подключиться к обсуждению сложившейся ситуации. Мы продолжаем настаивать на решении, которое будет поддержано всеми нами, и надеемся на это».

Из всех партнёров Red Bull только в Ford открыто выразили обеспокоенность в связи с расследованием «дела Хорнера», и руководство концерна уже сообщало австрийской компании о своей позиции. Впрочем, от дальнейших комментариев представители Ford отказываются.

В компаниях Oracle и Visa, титульных партнёрах двух команд Формулы 1, принадлежащих Red Bull, также не отреагировали на просьбы агентства как-то прокомментировать происходящее.

Некое решение в связи с расследованием крайне неприятной ситуации ожидается на этой неделе, но пока Хорнер остаётся на посту руководителя чемпионской команды.

Как пишет Фарли, хотя в Ford не сомневаются, что расследование идёт в справедливом ключе, однако в корпорации растёт недовольство тем, что до сих пор нет ни решения, ни точной информации о сроках, когда то или иное решение может быть объявлено.

«Мы также расстроены отсутствием полной прозрачности, связанной с этим делом, и ожидаем от вас, наших корпоративных партнёров, полного отчёта обо всём, что было выявлено в ходе расследования», – говорится в письме исполнительного директора американского автогиганта.

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