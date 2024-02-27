Ферстаппен: Надо убедиться, что мы всё сделали правильно

Red Bull Racing считают фаворитом сезона, но её гонщики не стремятся опережать события, хотя и не сомневаются, что команда неплохо подготовилась к старту чемпионата.

Макс Ферстаппен: «Я рад началу сезона и возобновлению гонок. С нетерпением жду предстоящего уик-энда в Бахрейне. Мы хорошо поработали в дни тестов и многое узнали о нашей машине. Разумеется, мы не хотим опережать события, и ещё надо убедиться, что мы всё сделали правильно – только тогда получится уверенно провести первый гоночный уик-энд.

На тестах все команды проехали немало кругов, и я надеюсь, что на этой неделе у нас не будет слишком много сюрпризов в плане работы с настройками».

Серхио Перес: «Наконец настало время гонок, и я в предвкушении первого этапа сезона. Тесты прошли нормально, мы сделали всё, что могли, а машина оставила очень хорошее впечатление. Я ею доволен, и нам кажется, что с надёжностью тоже всё в порядке.

Всегда интересно выяснить, как будет складываться этот первый уик-энд, как пройдёт квалификация, а затем и гонка, ведь у многих команд по-настоящему обновлённые машины. Соперники сильны, хотя по результатам тестов сложно судить о расстановке сил.

Создавая RB20, команда избрала новое направление, и мне очень хочется сесть за руль и проверить машину в боевых условиях, чтобы понять, как мы выглядим на фоне соперников. Я не строю долгосрочных прогнозов, пока я просто хочу, чтобы мне было комфортно за рулём, и я настроен каждую гонку воспринимать по отдельности. Ожидаю, что в этом году развернётся очень острое соперничество между командами, а это значит, что будет весело!»

Источник