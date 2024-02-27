Комацу: Постараемся выступить лучше, чем год назад

Айо Комацу, руководитель Haas F1, рассказал о задачах, которые стоят перед командой в дни Гран При Бахрейна, а также подчеркнул, что в процессе их решения очень пригодится информация, полученная на тестах.

Айо Комацу: «На предсезонных тестах мы прежде всего стремились найти более эффективный подход к гонкам и научиться контролировать деградацию резины, что было нашей главной слабостью в прошлом году. Такими были наши основные цели, и мы полностью сосредоточились на их достижении.

В первый день тестов нам удалось добиться неплохого прогресса – как в работе с настройками машины, так и в плане её пилотирования гонщиками. На второй день мы продолжили анализировать поведение резины, но также собирали информацию для наших специалистов по аэродинамике, которая им пригодится в процессе дальнейшей модернизации шасси.

В этом году очень важно всё делать правильно, и пока команде это удаётся. Хотя в третий день тестов мы не планировали проводить имитацию квалификации, но я счёл, что мы уже достаточно продвинулись в работе, поэтому можем проверить, на что способна VF-24 и на одном быстром круге с минимальной топливной нагрузкой. И всё-таки прежде всего мы занимались вопросами надёжности и проводили имитацию гонки.

Я считаю, что в целом мы выполнили поставленные задачи: разобрались с поведением шин, задали направление дальнейшего поиска нашему отделу аэродинамики и поработали над надёжностью.

Полагаю, мы продолжим применять этот же подход, т.е. прежде всего будем заниматься гоночным темпом, затем подготовкой к квалификации. На тренировках будем использовать информацию, полученную на тестах, и я считаю, что у нас уже создана прочная основа, поэтому в дни гоночного уик-энда можно будет больше работать с тонкими настройками, а также, вероятно, поиском более эффективного компромисса между квалификацией и гонкой.

В прошлом году в Бахрейне мы смогли показать 8-й результат в квалификации, но понимали, что в гонке не сможем удержать эту позицию, так что сейчас постараемся добиться улучшений.

По-моему, тесты прошли неплохо – при этом мы знаем, что резина в Бахрейне испытывает очень серьёзные нагрузки, и уровень деградации очень высок. К тому же работа на трассе проходит в разных температурных условиях, ведь она начинается при свете дня и продолжается до вечера, что тоже позволяет собрать немало полезной информации.

По-моему, хорошо, что сезон начинается с этапа на этой трассе, где велика нагрузка на заднюю часть машины, ведь если мы вспомним опыт прошлого года, то главной проблемой с VF-23 была деградация задней резины. И если такого рода сложности проявятся вновь, то пусть лучше сейчас, после чего мы постараемся внести коррективы в настройки, когда отправимся на другие трассы».

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