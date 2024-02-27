Штайнер: Атмосфера в Mercedes может накалиться

Гюнтер Штайнер возвращается в паддок Формулы 1, но уже в качестве эксперта – о том, что он принял предложение о сотрудничестве, поступившее от немецкого телеканала RTL, мы рассказывали.

Бывший руководитель команды Haas F1 пообещал не изменять своим принципам и продолжить говорить то, что думает – впервые зрители увидят его в новой роли в дни Гран При Бахрейна.

«Как всегда, я буду верен себе, собираюсь говорить то, что думаю, но при этом, разумеется, останусь беспристрастным, – заявил Штайнер. – Постараюсь понятно излагать и делиться со зрителями всей информацией, какую только буду получать, и приложу для этого максимум усилий.

После первых тестов пока сложно делать выводы, но уже сейчас кажется, что картина будет примерно такой же, как в прошлом году. Похоже, что гонщики McLaren в этом году должны смотреться очень уверенно. Если говорить о командах поменьше, то заметного прогресса можно ждать от Visa RB. И, конечно, будет здорово, если Ferrari сможет добиться успеха уже в самых первых гонках.

Предстоящее расставание Льюиса Хэмилтона с Mercedes мало скажется на этой команде. Он отличный профессионал, но и Mercedes работает очень профессионально, поэтому полагаю, что никаких внутренних проблем в команде не будет. Хотя атмосфера может накалиться, если Джордж Расселл с самого начала сезона будет выступать лучше семикратного чемпиона мира.

Вполне логично, что Льюис хочет красиво расстаться с Mercedes, после чего перейдёт в Ferrari. Но если Джордж вдруг начнёт показывать результаты, которых мы от него не ожидаем, то обстановка в команде может обостриться».

Источник