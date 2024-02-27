В Sauber уверены, что хорошо подготовились к сезону

Команда Sauber готовится к первому этапу чемпионата мира, к Гран При Бахрейна, с неплохим настроем после успешно проведённых тестов, хотя все понимают, что впереди трудный сезон.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Начало нового сезона – это всегда важный момент, когда все полны ожиданий. Вся команда на протяжении многих месяцев слаженно трудилась, и приближается важный момент, когда мы вступим в схватку с соперниками.

Мы удовлетворены итогом работы, которую вели в зимний период и на тестах – за три дня мы выполнили всё, что планировали, никаких серьёзных проблем не было, и мы чувствуем, что готовы к первому этапу сезона.

Полагаю, всё, что мы сделали, свидетельствует о тех огромных усилиях, которые приложили все сотрудники базы в Хинвиле, а также наши партнёры, мотористы Ferrari, и мы им всем благодарны.

Заложена прочная основа, и теперь всё зависит от того, как мы будем вести дальнейшую работу. Мы должны продолжать прогрессировать, внедрять новинки, которые позволят двигаться вперёд, и максимально эффективно использовать каждую сессию.

Мы также должны понимать, что впереди долгий сезон, а в предыдущие годы мы видели, что успешные выступления могут чередоваться с

неудачными. Но очень важным фактором, влияющим на итоги сезона, будет способность вести модернизацию машины, и в каждый уик-энд команде может представиться шанс добиться хороших результатов».

Валттери Боттас: «Я предвкушаю возвращение на трассу: это особые переживания, и никакие тесты не могут сравниться с тем, что испытываешь во время гоночных баталий, когда борьба идёт колесо в колесо.

Мне очень интересно посмотреть, кто какие позиции занимает, и это мы узнаем по ходу квалификации. Ожидаем, что результаты в нашей группе команд вновь будут очень плотными, и понимаем, что должны максимально эффективно использовать любые возможности – речь и о пилотировании, и о работе с настройками, и об условиях, в которых проходят гонки.

Только так можно выйти в лидеры в нашей группе, но мы уверены, что хорошо потрудились на тестах, и теперь надо добиваться высоких результатов как в предстоящей гонке, так и во всех следующих».

Гуаньюй Чжоу: «Мы наконец-то возвращаемся на гоночную трассу, и я с трудом сдерживаю восторженные эмоции. Но таким и должен быть автоспорт, а первая гонка сезона – это вообще особое событие.

Гран При Бахрейна пройдёт в свете прожекторов на отличной трассе, с которой у меня связаны очень хорошие воспоминания. Здесь я провёл свою первую гонку в Формуле 1, поэтому я всегда улыбаюсь, когда выезжаю на стартовое поле этого автодрома.

Мы довольны итогами тестов, хотя понимаем, что это только начало долгого пути. Надо стараться добиваться улучшений на каждом этапе сезона, а когда это удаётся, схватки с соперниками доставляют большое удовольствие».

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