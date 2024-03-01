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Расселл: На дистанции Макс всё равно был быстрее

После доминирования на тестах, в четверг в Бахрейне гонщики Red Bull неожиданно уступили Mercedes. Джордж Расселл приятно удивлен скоростью W15, но считает, что опередить Ферстаппена будет непросто.

Джордж Расселл: «Нужно понять, почему мы стали настолько быстрее и сможем ли подтвердить эту скорость в квалификации. Наша цель – сосредоточиться на работе и побороться за победу.

На тестах казалось, что Макс далеко впереди, сейчас разрыв сократился, но он по-прежнему впереди. Хорошее время на тренировках вовсе не значит, что теперь мы сможем сражаться на равных.

Да, на быстром круге темп был очень хорошим. После тестов мы внесли некоторые коррективы, и они сработали. Но на длинной дистанции Макс всё равно был быстрее. По скорости мы очень близки с Алонсо, Норрисом и гонщиками Ferrari, так что в гонке борьба будет острой».

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