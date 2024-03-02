Даниэль Риккардо: Мы не предаёмся панике

Даниэль Риккардо показал в квалификации в Бахрейне только 14-й результат, в том числе уступив напарнику: Юки Цунода в первой гонке сезона будет стартовать с 11-й позиции. Комментируя такие результаты, австралиец честно признал, что недоволен именно собственной работой, но пообещал приложить все усилия, чтобы отыграться по ходу первой гонки сезона.

«Я недоволен и своим выступлением, и результатом, – цитирует Даниэля Speedcafe. – Не то чтобы я совсем уж отвратительно пилотировал, но, пересекая линию финиша, я никогда не чувствовал, что мне удалось проехать хороший круг. Всегда оставалось ощущение, что, например, 1-й или 4-й поворот можно было проехать лучше.

Всегда были какие-то участки трассы, про которые я точно знал, что там терял время, и мне так и не удалось собрать воедино хороший круг. Даже когда где-то удавалось немного прибавить, в следующем повороте я снова терял какое-то время, и стабильно его отыгрывать не получалось…

Хотя мы полагали, что если бы удалось проехать отличный круг, то можно было добраться до финальной сессии, но в противном случае мы должны были оказаться в районе 12-й позиции. Мы рассчитывали начать год более уверенно, но не вышло. Тем не менее, нельзя сказать, что мы встревожены или предаёмся панике.

Не сомневаюсь, что мы можем справляться с делом лучше, чем я провёл эту квалификацию. Разумеется, Нико Хюлкенберг (показавший 10-е время) отлично выступил, но если вспомнить прошлый год, то обычно у Haas начинались сложности в день гонки. Если так будет и сейчас, то, возможно, хотя бы эту машину мы сможем опередить. Если говорить о McLaren, то они быстры, но и мы не так уж плохо смотрелись на длинных сериях кругов. В общем, есть определённый оптимизм, что мы сможем подняться на более высокие позиции.

К тому же это первая гонка, и может произойти всё, что угодно. Кто-то проведёт её с воодушевлением, а кто-то, возможно, перенервничает, так что сложно строить прогнозы. Надо просто внимательно следить за всем, что происходит на трассе и правильно действовать, а остальное сложится само собой. Результаты плотные, поэтому есть за что бороться».

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