Ферстаппен: Всё прошло даже лучше, чем мы ожидали

В Бахрейне гонщики Red Bull Racing обеспечили своей команде победный дубль, но если Макс Ферстаппен, одержавший свою 55-ю победу, в отличном настроении, то его напарник, хотя и финишировал вторым, высказал некоторую озабоченность по поводу не вполне идеального поведения машины.

Макс Ферстаппен (1-й): «Невероятная гонка! Думаю, сегодня всё прошло даже лучше, чем мы ожидали. Машина производила отличное впечатление, и пилотировать было приятно на резине любого состава.

Полагаю, сегодня у нас было большое преимущество в темпе, поэтому работа за рулём доставила настоящее удовольствие. Проблем удалось избежать, так что год начинается замечательно – лучше и быть не могло!

Пилотировать было весело и комфортно, и настроение в такие дни всегда особенное, поскольку не так уж часто бывает, что вообще всё складывается идеально, и ты чувствуешь себя единым целым с машиной.

Сезон очень долгий, а Формула 1 – лучшая в мире работа. Поэтому я отдохну пару дней, после чего снова возьмёмся за дело».

Серхио Перес (2-й): «Думаю, это максимум, чего мы могли сегодня добиться. Гонка непростая, контролировать износ шин было сложно, и нам предстоит проанализировать большой объём информации, собранной сегодня – это важно, ведь она нам пригодится по ходу чемпионата. Но в целом старт сезона отлично удался.

Сложности были связаны с тем, что на шинах любого состава машина скользила. У нас были проблемы с торможением двигателем и с управляемостью, что сильно усложняет задачу на такой трассе, как эта. Но я не сомневаюсь, что мы проанализируем всё, что сегодня произошло, и постараемся сделать выводы в ходе подготовки к гонке в Джидде.

Команда набирает обороты, и мы должны продолжить выступать на высоком уровне и на следующих этапах чемпионата».

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