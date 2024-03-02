Вольфф намекнул на возможные переговоры с Феттелем

В свежем интервью швейцарской NZZ Себастьян Феттель допустил своё возвращение в Формулу 1 в будущем и рассказал, что в последнее время обменивался сообщениями с руководителем команды Mercedes Тото Вольффом. Журналисты немецкого Sky спросили Тото, означает ли это, что Феттель может быть в списке кандидатов на замену Льюиса Хэмилтона.

«Себастьян – отличный парень и выдающаяся личность в нашем спорте, – ответит Тото Вольфф. – Я считаю, что у него по-прежнему есть скорость.

После трёх-четырёх гонок нам предстоит решить, в каком направлении мы хотим двигаться [при выборе замены Хэмилтону] – в сторону молодости или в сторону опыта. Должно ли мы принять оптимальное решение в краткосрочной перспективе, чтобы дать молодёжи больше времени набраться опыта?»

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