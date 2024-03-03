Йос Ферстаппен призвал Хорнера уйти в отставку

После того, как с Кристиана Хорнера были сняты обвинения в ненадлежащем поведении, кто-то из Red Bull, а это было внутреннее расследование, разослал руководству FIA и Формулы 1, боссам команд и журналистам все доказательства по этому делу – и огонь вспыхнул вновь.

Вечером в субботу отец Макса Ферстаппена Йос в интервью британской Daily Mail призвал руководителя команды уйти в отставку.

Йос Ферстаппен: «В команде существует напряжение, пока он остаётся на своём посту. Команда под угрозой распада. Так продолжаться не может. Он играет жертву, хотя сам является причиной возникших проблем».

Подключили родителей. Борьба за власть в Red Bull Racing продолжается.

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