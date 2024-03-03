Команда Red Bull Racing начала сезон 2024 года победным дублем в Бахрейне, а преимущество Макса Ферстаппена над напарником Серхио Пересом на финише превысило двадцать секунд. После гонки Хельмут Марко заявил, что даже для команды такое преимущество над соперниками оказалось неожиданным.

Хельмут Марко: «Мы не ожидали такого ошеломляющего результата, но всё просто работало. Макс выиграл старт, а затем просто исчез впереди. Другими словами просто не описать его выступление. Его лучший круг оказался на две секунды быстрее лучшего круга любого другого гонщика.

Макс всю гонку ехал по пустой трассе, поэтому у него не возникло никаких проблем с перегревом машины.

Серхио контролировал отрыв от Карлоса Сайнса, и у него не было причин атаковать. В любом случае, результат получился ошеломляющим. Стратегия, пит-стопы – всё было великолепно».

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