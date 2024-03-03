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Риккардо: Мы оказались недостаточно хороши

На зимних тестах в RB говорили о достигнутом прогрессе, но первую гонку завершили без очков…

Даниэль Риккардо (13-й) «Сегодня мы оказались недостаточно хороши, чтобы заработать очки. В начале гонки на шинах Soft не хватало сцепления, на среднем отрезке на Hard удалось прибавить в скорости, но пилотировать всё равно было непросто. На последнем отрезке свежий комплект Soft работал гораздо лучше. В тот момент я стал нагонять группу пилотов, но в трафике застрял за другими машинами и потерял сцепление.

Когда команда попросила Юки меня пропустить, это было вполне ожидаемым. Перед стартом мы обсуждали варианты стратегии, было весьма вероятно, что я закончу гонку с новым комплектом шин Soft после старта на прикатанном комплекте.

Все так, как есть, эту гонку нужно оставить позади и готовиться к следующей. Уверен, на следующей неделе в Джидде мы будем в лучшей форме».

Юки Цунода (14-й): "Примерно до половины дистанции гонки я боролся за очки, потом понял, что шансы снижаются. Нужно всё проанализировать и сделать выводы. Сезон только стартовал, это первая гонка – впереди достаточно времени, чтобы всё исправить.

В целом, уик-энд получился полезным. Механики отлично справились на пит-стопах, а над стратегией перед Гран При Саудовской Аравии мы ещё подумаем».

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