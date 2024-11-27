Алекс Элбон: Список неудач пополнился

Гонщики Williams ничего на заработали в Лас-Вегасе, но по разным причинам. Франко Колапинто разбил машину в квалификации, и команде пришлось собрать для него, по сути, новую машину на основе запасного шасси, после чего он стартовал с пит-лейн и финишировал 14-м. В отличие от него, у Алекса Элбона был шанс финишировать в призовой десятке, но подвела техника: из-за перегрева силовой установки ему пришлось сойти с дистанции.

В общем, британская команда переживает полосу неудач, и 22-й этап сезона стал её продолжением.

«Всё это очень расстраивает. Мне кажется, мы переживаем какой-то совершенно ужасный период, – признал Алекс после схода в Лас-Вегасе. – Перед гонкой у меня был отличный настрой, я чувствовал, что мы сможем бороться за очки, и надеялся что-то заработать.

Думал, мы сможем отплатить команде, прежде всего механикам и всем, кто трудится на базе в Гроуве, за тот огромный объём работы, который им пришлось выполнить в последние несколько недель – но не получилось. Список неудач пополнился, однако я надеюсь, что в Катаре мы сможем выступить сильнее и отыграться.

Причём, мне было вполне комфортно за рулём. Темпом машины я был доволен, хотя мне пришлось пропустить Нико Хюлкенберга, который меня обогнал. Но, если честно, я чувствовал, что смогу добиться большего. Я ехал

не то чтобы спокойно – это неправильное слово, но у меня было небольшое преимущество в темпе по сравнению с машинами, которые были на трассы вокруг моей FW46. Мы продвигались вперёд, отыграли немало позиций, но теперь уж ничего не поделать…»

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