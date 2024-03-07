Берни Коллинз написала книгу «Как выиграть Гран При»

Берни Коллинз в своё время была главным стратегом Aston Martin, а до того, как перейти в эту команду, не один год работала в McLaren, и в прошлом году мы её не раз цитировали, когда она уже выступала в роли эксперта телеканала Sky Sports.

О своём богатом опыт работы в Формуле 1 Коллинз рассказала в своей первой книге, которая выходит в британском издательстве Quercus. Называется книга «Как выиграть Гран При» (How to Win a Grand Prix), она появится в продаже в мае, но предварительные заказы уже принимаются.

Интерес к литературному дебюту Берни Коллинз подогревается и тем, что она уже известна болельщикам по телетрансляциям Sky Sports, и тем, что что за право издать эту книгу спорили чуть ли не десять издательств.

«Гонщики Формулы 1 – лицо чемпионата мира, но за каждым стоит команда из нескольких сотен человек. В день Гран При именно главный стратег команды, работая в условиях колоссального прессинга, за доли секунды принимает тактические решения, от которых зависит успех, – рассказал о книге Ричард Милнер, директор издательства. – В McLaren, а затем в Force India/Racing Point/Aston Martin F1 Берни Коллинз работала со звёздами мирового уровня, в том числе с Дженсоном Баттоном и Себастьяном Феттелем.

В своей книге она приглашает читателей заглянуть за кулисы Формулы 1, побывать и на базе команды, и на гонках, рассказывая о том, что это значит – подготовить две машины и выступать в чемпионате мира. Когда читаешь увлекательную книгу Берни, ты словно смотришь на Формулу 1 уже другими глазами».

Те, кому уже удалось познакомиться с содержанием книги, весьма похвально о ней отзываются, поскольку на её 400 страницах подробно рассказывается обо всех рабочих процессах, которые идут в различных подразделениях команды начиная от конструирования машина до участия в Гран При.

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