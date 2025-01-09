Дакар: Аль-Аттийя финишировал первым, но получил штраф

Нассер Аль-Аттийя отлично провёл сегодняшний этап ралли-рейда и первым прибыл на финиш, преодолев 427 км по очень сложной пересечённой местности, но получил 10-минутный штраф за то, что по дороге потерял одно из запасных колёс.

В результате победа досталась американцу Сету Квинтеро, а пятикратный победитель «Дакара» откатился на вторую строчку протокола, уступив экипажу заводской команды Toyota Gazoo Racing всего одну секунду.

В общей классификации Аль-Аттийя из-за этого штрафа остался на 4-м месте, и его отставание от лидирующего в абсолюте Хенка Латегана, напарника Квинтеро, сократилось менее чем на минуту и по-прежнему превышает полчаса.

Кроме того, штраф не позволил гонщику из Катара установить абсолютный рекорд, хотя, скорее всего, просто отсрочил его: Аль-Аттийя должен стать первым гонщиков в истории «Дакара», кому удалось выиграть хотя бы один этап на 18 супермарафонах подряд. К тому же, когда и если ему удастся одержать победу на этапе ралли-рейда в этом году за рулём полноприводного прототипа Dacia Sandrider, то это будет означать, что он добивался подобных успехов на машинах девяти разных марок.

Третий результат сегодня показал Маттиас Экстрём на гоночном внедорожнике Ford Raptor T1+ – шведский экипаж заводской команды Ford занимает 3-е место и по итогам первой недели «Дакара».

В двухколёсной категории пятый этап ралли-рейда выиграл аргентинец Лучиано Бенавидес на мотоцикле KTM – он финишировал на 47 секунд раньше Адриена ван Беверена, выступающего на Honda. Вообще гонщики заводской команды Red Bull KTM Factory Racing в этом году пока уверенно доминируют: из шести уже состоявших этапов (включая пролог) они выиграли пять.

В четырёх случаях лучшим был австралиец Даниэль Сандерс, который и продолжает лидировать с общей классификации, а сегодня его на первой строчке протокола сменил аргентинский напарник. Сандерс же по итогам 5-го этапа только 12-й, хотя мог бы быть намного выше, если бы не три штрафа за превышение скорости.

В классе Challenger аргентинский экипаж Николаса Кавильяссо и Валентины Пертегарини, выигравший несколько предыдущих этапов, был пятым, но остаётся лидером по итогам пяти этапов. А сегодня лучшими были саудовский гонщик Ясир Сейдан и его французский штурман Мишель Метж – опытные профессионалы, выступающие на таком же лёгком внедорожнике Taurus T3 MAX.

Среди гонщиков, выступающих на мотовездеходах категории T4, лучше всех справился с трудностями пятого этапа чилиец Франсиско Лопес Контардо, на целых 20 минут опередивший два экипажа команды Себастьена Лёба: Брок Хегер и Ксавье де Сольтре заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В грузовой категории уверенное движение к победе продолжает триумфатор прошлогоднего «Дакара» Мартик Масик. Его полностью чешский экипаж выигрывает этап за этапом, причём на машине, подготовленной собственными силами, точнее, команды Масика, которая называется MM Technology.

В общей классификации экипаж №600 довёл преимущество над ближайшими преследователями уже почти до двух часов, в том числе из-за того, что Алес Лопраис, другой чешский гонщик вчера и сегодня терял время из-за разного рода технических проблем.

Завтра у участников ралли-рейда «Дакар» заслуженный день отдыха, хотя механикам их команд особо отдыхать не придётся, поскольку нужно готовить уже изрядно потрёпанную технику ко второй неделе супермарафона.

Он продолжится в субботу, причём дистанция этапов станет намного длиннее, в частности, протяжённость 6-го этапа 829 км, из которых 605 – это скоростные спецучастки.

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