Ferrari проводит съёмочный день во Фьорано

Вчера мы рассказывали, что команда Ferrari вместе с FIA проводила испытания опытных образцов специальных брызговиков, предназначенных для решения проблемы плохой видимости во время дождливой погоды, а сегодня работа на заводском полигоне во Фьорано продолжается.

Но теперь гонщики Скудерии действуют по другой программе: в первой половине дня Артур Леклер набирался опыта пилотирования техники Формулы 1 за рулём Ferrari F1-75, а его старший брат Шарль в рамках официального съёмочного дня на SF-24 участвовал в первичных тестах новинок, предназначенных для этапа в Имоле.

После перерыва Оливер Берман занял место в кокпите машины 2022 года, а Карлос Сайнс сменил Шарля Леклера за рулём SF-24, и съёмочный день продолжился. Когда в Ferrari собираются познакомить болельщиков с отснятым и уже смонтированным видеоматериалом, пока не сообщается.

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