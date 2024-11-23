Гасли: Вегас – уникальное место для Формулы 1

После успешного выступления в Бразилии гонщики Alpine неплохо смотрелись и в первый день уик-энда в Лас-Вегасе…

Пьер Гасли (6-й): «Здорово вернуться в Лас-Вегас, это действительно уникальное место для Формулы 1. Как и ожидалось, условия были сложными – из-за нехватки сцепления с асфальтом машины скользили, но я с первой тренировки чувствовал себя комфортно.

Во второй сессии я показал шестое время, наши соперники из Haas и RB тоже быстры – борьба будет интересной. В средней группе результаты очень плотные, одна десятая может многое изменить. Мы оптимистично настроены, но квалификация – это одно, а гонка – совсем другое, мы должны быть на высоте в разных областях, чтобы в итоге добиться хорошего результата».

Эстебан Окон (12-й): «Я рад вернуться в Лас-Вегас и проехать при свете прожекторов по бульвару Стрип. День получился продуктивным и дал нам много поводов для размышлений. Как и ожидалось, деградация шин и сцепление с трассой сыграли ключевую роль – так будет и дальше по ходу уик-энда. Нужно попытаться использовать их в своих интересах, как в прошлом сезоне.

Перед квалификацией ещё предстоит поработать, я с нетерпением жду третьей тренировки. Уик-энд обещает быть непростым, но мы постараемся максимально использовать все наши возможности и будем стремиться к позитивному результату».

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