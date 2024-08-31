Хэмилтон: В машине можно было поджариться!

Дебютная тренировка Кими Антонелли за рулём Mercedes сложилась не лучшим образом – 18-летний итальянский гонщик в самом начале сессии очень сильно разбил машину Джорджа Расселла, после чего принёс команде извинения за доставленные лишние хлопоты.

Но быстрее всех в пятницу в Монце был Льюис Хэмилтон, в разные годы пять раз выигрывавший Гран При Италии.

Льюис Хэмилтон (1-й): «В целом впечатления вполне неплохие, хотя понятно, что с новым асфальтом связаны новые сложности, но машина с самого начала тренировок работала хорошо. По ходу первой тренировки резина сильно гранулировалась, но в перерыве между сессиями мы внесли правильные изменения в настройки, и во второй половине дня машина показала себя ещё лучше.

Нам ещё нужно поработать над рядом моментов, связанных с несколькими аспектами, прежде всего речь о длинных сериях кругов – с этим у нас есть определённые сложности.

Но в моей машине было так жарко, что там можно было поджариться! Причём я пока не знаю, из-за чего. Я не зря жаловался команде по радио, что сиденье просто раскалилось, как в сауне, так что ощущения были довольно болезненные.

Перед завтрашней квалификацией у меня уверенный настрой, хотя вечером важно продолжить работу над настройками вместе со специалистами команды, которые трудятся на базе в Брэкли и постоянно находятся на связи с нами».

Джордж Расселл (6-й): «Прежде всего я рад, что Кими не пострадал, ведь авария была серьёзная. Наши механики отлично поработали, чтобы отремонтировать машину ко второй сессии, и я смог принять участие в тренировке, хотя и с получасовым опозданием.

Машина позволяла показывать неплохие результаты, достаточные, чтобы подняться на довольно высокую строчку протокола, но всё-таки вечером надо будет всё тщательно проанализировать вместе с моими инженерами, тем более что для меня это была не самая продуктивная пятница.

Новое покрытие трассы производит вполне неплохое, хотя и странноватое впечатление, но его состояние улучшалось с каждым кругом. Пока мы наблюдаем очень сильную деградацию, но можно надеяться, что к воскресенью всё станет намного лучше. Полагаю, по ходу уик-энда мы должны очень внимательно следить за ситуацией, за её развитием…»

Кими Антонелли (20-й в первой сессии): «К сожалению, тренировка для меня закончилась очень быстро из-за аварии, которая была довольно серьёзной. Перегрузки достигли 52g, и я приношу искренние извинения команде и Джорджу за то, что добавил всем работы.

Я просто допустил ошибку, когда слишком агрессивно атаковал, неправильно оценив условия, хотя мне надо было наращивать темп постепенно. Безусловно, это стало для меня уроком, и всё равно я очень благодарен команде за предоставленную возможность.

В любом случае было очень приятно видеть всех тифози на трибунах автодрома, когда я проехал вместе с остальными гонщиками свои первые круги по трассе.

Понятно, что сейчас я не в самом хорошем настроении, но постараюсь отдохнуть и полностью сосредоточиться, чтобы как можно лучше отработать в оставшихся сессиях уик-энда, ведь меня ждут две гонки в Формуле 2, в которых постараюсь показать хороший результат».

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