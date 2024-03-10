Хорнер: Если кто-то захочет уйти, я не смогу его удержать

После финиша в Джидде руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера вновь спросили об ультиматуме со стороны Макса Ферстаппена, сказавшего, что если из команды уволят Хельмута Марко, который когда-то привёл его в Формулу 1, уйдёт и он.

Кристиан Хорнер: «Макс в полном порядке. Он хорошо работает в команде, нет ни напряжения, ни стресса. Вы можете видеть, насколько он расслаблен в боксах, как общается со всеми в команде – это отражается на его выступлениях. У нас нет никаких проблем с Максом.

Если кто-то захочет уйти, мы не сможем его удержать. И никакой контракт не сможет. Не важно, гонщик это, конструктор или кто-то из менеджента. Участие в такой команде подразумевает самоотдачу и страсть, и у Макса они есть, мы это видели – он здесь с 18 лет. Я не сомневаюсь в его приверженности и страсти».

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