Лео Турини: Ferrari упустила прекрасный шанс

Лео Турини, известный итальянский журналист и страстный болельщик Ferrari, подвёл итоги выступления Скудерии в Баку…

Буду краток и, надеюсь, не слишком резок. Нужно признать – Ferrari упустила прекрасный шанс. Если бы Леклер и его инженеры не слишком доверяли шинам, Пиастри за рулём McLaren не победил бы монегаска на фантастической бакинской трассе. Но избыток самоуверенности привёл к тому, что с трудом добытое на первом отрезке преимущество растаяло в мгновение ока. Честно говоря, очень жаль – у Скудерии было всё, чтобы повторить успех Монцы.

К этому добавилось сожаление об аварии на финише с участием Сайнса и Переса. Не буду долго её комментировать – в гонках такое случается. Возможно, чуть большая доля ответственности лежит на мексиканском гонщике, но если отбросить все пристрастия, этот эпизод можно свести к классическому определению гоночного инцидента. Я не увидел здесь злого умысла.

К сожалению, авария стоила Ferrari подиума и 15 очков, которые были бы очень важны для сохранения надежд в борьбе за Кубок конструкторов. Честно говоря, было обидно. По крайней мере, для тех, кто, как и я, живёт эмоциями.

При всём этом есть и много хорошего. Не могу поверить, что я это говорю. На этой стадии сезона, начиная с Гран При Нидерландов, красная машина стала конкурентоспособнее. Последние обновления SF24 работают. По крайней мере, на некоторых трассах. Теперь этим надо воспользоваться.

Как ни парадоксально, но это хороший знак – видеть разочарование на лице Леклера после клетчатого флага. Это значит, что в Маранелло наконец-то рвутся к поставленной цели.

Как я не устаю повторять, Ferrari вносит свой вклад в революцию, которая застала врасплох почти всех. Впервые за долгое время Red Bull не лидирует в Кубке конструкторов и кажется, что Ферстаппен больше не верит в свою машину.

Если McLaren перестанет упускать свои возможности, то поражение перестанет быть для Макса лишь гипотезой.

Вот почему Ferrari должна прислушаться к полученному в Баку уроку. Ночью в Сингапуре в следующее воскресенье Леклер и Сайнс, мастерски выигравший эту гонку год назад, могут вернуть успех в Маранелло. Нет уверенности, что осень будет окрашена в красный цвет, но повод для оптимизма определённо есть.

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