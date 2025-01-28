Нико Хюлкенберг уверен в прогрессе Sauber

Нико Хюлкенберг считает, что в предстоящем сезоне Sauber может добиться не меньшего прогресса, чем его бывшая команда Haas F1 в прошлом году.

Нико Хюлкенберг: «У Sauber неплохая основа для прогресса. Пример Haas показывает, чего можно добиться даже за очень короткое время. В прошлом году команда уже сделала первый шаг, подготовив новинки к Лас-Вегасу. Еще многое предстоит доработать и оптимизировать, но направление движения задано верно.

В прошлом году борьба в средней группе команд была невероятно плотной. Уверен, в 2025-м она станет ещё напряжённее, но в такой ситуации даже небольшой прогресс позволяет отыграть несколько позиций».

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