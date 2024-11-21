Окон: Совместная презентация – правильное решение

На прошлом этапе в Сан-Паулу оба гонщика Alpine финишировали в первой тройке, что позволило команде подняться на шестое место в Кубке конструкторов. На пресс-конференции FIA в Лас-Вегасе Эстебан Окон признал, что такой результат стал возможен благодаря удачному стечению обстоятельств.

Эстебан Окон: «В последнее время мы заметно прибавили в гоночном темпе – благодаря новинкам машина стала лучше. Но всё же результат прошлой гонки стал возможен благодаря тому, что команда воспользовалась предоставленной возможностью. Нужно продолжать в том же духе и зарабатывать очки, когда появится шанс. Постараемся в таком же ключе завершить сезон».

Когда французского гонщика попросили прокомментировать решение Формулы 1 провести совместную презентацию всех команд перед началом сезона 2025 года, Эстебан сказал: «Честно говоря, мне, как болельщику, раньше было несколько обидно из-за того, что я каждый день не мог следить за презентациями, поскольку приходилось заниматься другими делами. Сейчас же будет один день, в который мы увидим все машины.

Как болельщик, я этому рад, но как гонщик понимаю, что это не самое лучшее решение с точки зрения PR. Кроме того, нас всех ждёт очень напряжённый день. Но с точки зрения организации это всё равно правильное решение по сравнению с тем, как было раньше, особенно когда две команды проводили презентации в один день».

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