Оскар Пиастри: Магнуссен создал опасный прецедент

После финиша спринта в Майами Кевин Магнуссен, агрессивно защищавший позицию на трассе, признал, что заслужил все полученные штрафы. Гонщик McLaren Оскар Пиастри считает, что за такие действия необходимо штрафовать жёстче.

«Я слышал его комментарии после спринта, в которых Кевин говорил, что заслужил все штрафы, – приводит слова Оскара Пиастри издание Racingnews365. – Тот факт, что гонщик признаёт все свои штрафы, свидетельствует о том, что он осознанно выбрал так действовать на трассе, и это создаёт опасный прецедент для всех.

Одно дело, когда гонщик получивший штраф, говорит: «Вина в произошедшем 50 на 50». Или говорит: «Меня слишком сильно наказал». Но совсем другое, когда получив множество штрафов, гонщик признаёт: «Да, я их все заслужил». Это очень опасный прецедент, и за такое необходимо штрафовать жёстче».

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