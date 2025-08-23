Посмотреть F1 The Movie дома дороже, чем в кинотеатре

С 22 августа F1 The Movie, один из самых кассовых фильмов этого лета, можно смотреть на ряде зарубежных стриминговых сервисах – в том числе на Apple TV+, Amazon Prime Video и Google Play.

Впрочем, в нашей стране он по-прежнему официально не доступен, хотя хитрые кинопрокатчики показывали его и на широком экране, а про разного рода «альтернативные» источники говорить вообще не приходится. Но это уже другая история.

По последним данным фильм собрал в мировом прокате почти $600 млн., что в разы больше затрат на его производство, и вполне можно предположить, что выплаты от цифровых платформ создателей F1 The Movie тоже не разочаруют.

Но вот что любопытно: чтобы временно арендовать фильм, американским клиентам стриминговых сервисов придётся заплатить $19,99, а если они захотят его приобрести «насовсем», это обойдётся ещё на пять долларов дороже.

При этом билет в кино в 2025 году в среднем стоил чуть больше $16, где-то дороже, где-то дешевле. Т.е. получается, что посмотреть фильм на большом экране с могучим звуком систем Dolby Surround можно было за меньшие деньги, чем в домашних условиях по ТВ или в лучшем случае с применением видеопроектора. Правда, это при условии, что в кинотеатре вы не станете тратиться на поп-корн, колу и прочие традиционные излишества.

Также в перспективе ожидается, что фильм будет выпущен на материальных носителях сразу в нескольких форматах – DVD, 4k Ultra, и Blu-ray, но когда это произойдёт, пока не объявлено.

