Трасса в Хересе пострадала от наводнения

В Бахрейне, где в этом году прошли зимние тесты, многие жаловались на непогоду, но в испанском Хересе, где тоже не раз проходили тесты Формулы 1, ситуация сейчас гораздо хуже.

Трасса в Хересе залита слоем воды после наводнения, повреждено покрытие и коммуникации, подтоплено здание боксов, но окончательно оценить ущерб можно будет лишь после схода воды. Организаторам придётся потрудиться, чтобы подготовить трассу к проведению этапа Moto GP, намеченного на 25-27 апреля.

С 1986 по 1990-й Херес принимал Гран При Испании Формулы 1, а с 1994 по 1997-й – Гран При Европы.

Источник